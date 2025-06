Nasce "Snodi Empowerment": un percorso gratuito per formare i nuovi protagonisti della cultura di Langhe, Monferrato e Roero

Offrire strumenti concreti, ispirazione e competenze a chi sogna di immaginare e realizzare progetti culturali nei propri territori. È questo l’obiettivo di "Snodi Empowerment", il nuovo percorso gratuito di formazione ideato nell’ambito del progetto “SNODI – Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero”, finanziato dal Pnrr e promosso dai Comuni di Guarene, Piea e Neviglie con la direzione scientifica di Pierluigi Vaccaneo.

Rivolto a tutti, giovani, amministratori locali, operatori culturali, membri di associazioni e cittadini attivi dei tre paesi ma non solo, senza limiti di provenienza e età, il percorso completamente gratuito si articola in tre laboratori – uno per ciascun comune coinvolto – e rappresenta un’occasione concreta per acquisire strumenti progettuali, confrontarsi con esperti del settore e sviluppare idee culturali da trasformare in azioni sul proprio territorio.

Il programma formativo si sviluppa su venti ore di attività per ciascuna sede: a Piea il primo incontro si terrà lunedì 16 giugno alle 21 nel Salone Consigliare, a Neviglie mercoledì 18 giugno alle 19 nella sede degli Alpini, a Guarene sempre il 18 giugno alle 21 in Sala Anfossi. Dopo il primo incontro di presentazione il resto del programma verrà organizzato e condiviso in base alle esigenze degli iscritti e partecipanti.

Il sindaco di Guarene Simone Manzone dichiara: “Con questo nuovo progetto Snodi si mette a disposizione della comunità attiva dando loro gli strumenti per operare al meglio. Le tre amministrazioni - Guarene insieme a Neviglie con il sindaco Corrado Benotto e Piea con il sindaco Alessandro Borgo - hanno giovani volenterosi, associazioni e amministratori capaci che già si mettono in gioco a favore della comunità. Mi piace pensare che con questo ulteriore e concreto strumento Snodi possa essere parte di nuovi processi culturali e momenti di aggregazione che coinvolgono tutto il territorio.”

Il percorso prenderà il via con un modulo introduttivo dedicato all’analisi del contesto territoriale e all’ecosistema culturale e turistico locale. Seguirà un modulo centrale in cui, grazie alla presenza di esperti e professionisti della progettazione culturale, saranno presentate esperienze di successo nazionali e internazionali. In questa fase i partecipanti lavoreranno in gruppo applicando il Business Model Canvas, uno strumento utile a sviluppare progetti sostenibili e innovativi. Il terzo modulo sarà interamente laboratoriale: i partecipanti realizzeranno un vero e proprio prototipo progettuale che sarà condiviso in una restituzione pubblica finale.

Snodi Empowerment nasce dalla convinzione che i piccoli borghi non siano margini da presidiare, ma veri e propri laboratori di futuro. Qui, dove il tessuto sociale è ancora vivo e i legami interpersonali forti, la cultura può diventare un motore di rigenerazione, coesione e innovazione. I percorsi formativi sono a accesso libero e gratuito, per ogni informazione è possibile scrivere a snodioperativo@gmail.com.