Martina Cavallo del team OM.CC – Officine Mattio Cycling Club di Cuneo è "Queen of the Mountain"

Un'impresa da incorniciare per Martina Cavallo, atleta del team OM.CC – Officine Mattio Cycling Club, che si è aggiudicata il titolo di Queen of the Mountain nel percorso Lungo della LaStelvioSantini 2025, una delle granfondo più iconiche e dure del panorama internazionale.

130 chilometri, oltre 4.200 metri di dislivello e tre mostri sacri dell’ascesa alpina: Rogorbello, Mortirolo e Passo dello Stelvio. Una sfida durissima, complicata dalle condizioni meteo iniziali: «Siamo partiti sotto un diluvio – racconta Martina – ma per fortuna il tempo è migliorato durante la gara, permettendoci di affrontare lo Stelvio con il cielo aperto. L’arrivo in quota, circondata dalle montagne ancora innevate, è stato semplicemente emozionante».

Martina ha costruito la sua vittoria con intelligenza e grinta: «Sul Mortirolo avevo già un vantaggio di 2’30” che sono riuscita a mantenere e addirittura ad aumentare sull’ultima salita verso il cielo. Sono molto orgogliosa di aver portato ancora una volta i colori di OM.CC sul gradino più alto del podio».

La sua prestazione è stata premiata con il miglior tempo assoluto tra le donne sul percorso completo, rendendola regina indiscussa di questa 13ª edizione della granfondo valtellinese, celebrata quest’anno nel bicentenario della costruzione del Passo dello Stelvio.

"Il team OM.CC - Officine Mattio Cycling Club si congratula con Martina per l’ennesima dimostrazione di forza, dedizione ed eleganza in sella - dice Ricardo Pichetta, Presidente OM.CC. - Il suo successo allo Stelvio è molto più di una vittoria sportiva: è la conferma di un modo di intendere il ciclismo che ci rappresenta profondamente. Martina ha saputo interpretare al meglio lo spirito del nostro club – fatto di passione, fatica e stile – portando i colori OM.cc sul gradino più alto del podio. Siamo orgogliosi di lei e del messaggio che tutti gli atleti del team portano con sé ogni volta che pedalano".