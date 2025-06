Alba, all'associazione Alec l'incontro con Michela Scaltritti per raccontare la forza della rinascita

Una serata dedicata alla riflessione e alla crescita interiore quella in programma venerdì 13 giugno alle 21 presso l’associazione Alec, via Vittorio Emanuele II, 30 dove verrà presentato il libro “Una settimana. Una vita.” di Michela Scaltritti.

Il volume racconta sette giorni nella vita di una donna, giorni apparentemente ordinari che diventano lo specchio di un cambiamento profondo. Cresciuta con tanti sogni, la protagonista si trova a un punto della sua esistenza in cui tutto sembra farsi più grigio, la fatica prende il sopravvento, le speranze si affievoliscono, e la vita appare spenta e pesante. Ma è proprio in quel momento di crisi che si apre la possibilità di rinascere. Con uno sguardo nuovo e una rinnovata consapevolezza delle proprie capacità, la protagonista riesce a riaccendere la luce dentro di sé. La disabilità del figlio, lungi dall’essere un limite, diventa occasione per vivere emozioni nuove, più profonde, più vere. Quella che sembrava una condanna si trasforma in un’opportunità per rivedere la propria esistenza sotto una luce diversa. “Una settimana. Una vita.” è una storia familiare delicata e intensa, capace di parlare al cuore e di spingere a una riflessione sincera sul senso della vita, sul potere della resilienza e sull’importanza di non perdere di vista il proprio cammino. Come le pietre bianche lasciate da Pollicino nel bosco, le parole dell’autrice aiutano il lettore a ritrovare la strada, quella personale, autentica, che ognuno merita di percorrere. Durante la serata sarà possibile ascoltare l’autrice, confrontarsi sui temi del libro e lasciarsi coinvolgere da un racconto che tocca corde profonde, senza mai cadere nella retorica, ma mantenendo uno sguardo lucido, umano e pieno di speranza.

Durante la serata la giornalista Francesca Pinaffo dialogherà con l’autrice.

Michela Scaltritti, alessandrina di nascita, laureata in Lettere all’Università di Genova insegna al’ITIS Mario Delpozzo di Cuneo. Ha frequentato corsi sul pensiero di Louise Hay ed è facilitatore del metodo TUAV (Tutta Un’Altra Vita) di Lucia Giovannini. Ha scoperto nel corso della sua vita che le energie sono dentro di noi e se ne prendiamo consapevolezza, esse ci sostengono e ci aiutano a vivere con maggior serenità.