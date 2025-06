La pallapugno ha un tifoso speciale: Tamberi “scende in campo” a San Benedetto Belbo

“Questo è un gioco bellissimo e anche molto difficile da praticare. Ne avevo già sentito parlare, ma non lo avevo mai visto giocare direttamente in campo. Posso provare a fare due tiri?” Con queste simpatiche parole Gianmarco Tamberi - campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e Campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023 di salto in alto - ha commentato la partita di pallapugno che ha visto sfidarsi nel campo di San Benedetto Belbo le squadre di Enrico Parussa dell’Alta Langa e Federico Raviola di Subalcuneo.

Lo spettatore davvero eccezionale, in Langa per motivi personali, è arrivato sul campo da gioco con il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti. “È stato proprio Tamberi - spiega Antoniotti - a chiedermi di portarlo a vedere una partita ed è rimasto davvero incantato dal gioco. Tanto che durante l’intervallo della partita, ha voluto scendere in campo e provare a tirare una battuta. Gianmarco Tamberi - conclude Antoniotti - ha dimostrato la classe del grande campione anche al di là dello sport. Gentile e sorridente ha tifato con entusiasmo e si è concesso sempre con un sorriso ai tanti ammiratori che hanno chiesto autografi e selfie. Ha detto che tornerà. Noi lo aspettiamo”.