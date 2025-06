Azione inaugura la nuova sede di Alba: "Un punto di riferimento per il territorio e la politica locale"

Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, è lieto di annunciare l'apertura della sua nuova sede ad Alba. L'inaugurazione si terrà sabato 21 giugno 2025, alle ore 15:30, in C.so Coppino 31, Alba.

L'evento rappresenta un momento significativo per il partito e per la comunità albese, offrendo un nuovo spazio di incontro, discussione e partecipazione civica. La sede di Alba sarà un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, le associazioni e tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla vita politica del territorio e alla costruzione di una proposta politica riformista e pragmatica.

Il programma dell'inaugurazione prevede un momento di benvenuto e i saluti istituzionali, seguiti dal tradizionale taglio del nastro, che sancirà ufficialmente l'apertura della nuova sede. A seguire, si terrà una conferenza stampa durante la quale verranno illustrate le motivazioni di questa importante apertura, gli obiettivi del partito sul territorio e le iniziative future.

Saranno presenti per l'occasione importanti esponenti di Azione, tra cui:

· On. Ettore Rosato, Vice Segretario Nazionale di Azione

· On. Daniela Ruffino, Segretaria regionale di Azione

· Giacomo Prandi, Segretario provinciale di Azione Cuneo

"L'apertura della sede di Alba è un passo concreto verso il radicamento di Azione sul territorio," ha dichiarato Giacomo Prandi, Segretario di Azione Cuneo. "Vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, ascoltare le loro esigenze e proporre soluzioni concrete ai problemi che afliggono la nostra comunità. Questa sede sarà la casa di tutti coloro che credono in una politica seria, competente e orientata al fare."

I rappresentanti di Azione saranno a disposizione della stampa per interviste e approfondimenti. Si invitano i giornalisti e gli operatori dell'informazione a partecipare numerosi.

Dettagli dell'evento:

· Cosa: Inaugurazione della sede di Azione ad Alba

· Quando: Sabato 21 giugno 2025, ore 15:30

· Dove: Corso Coppino 31, Alba

· Chi: On. Ettore Rosato, On. Daniela Ruffino, Giacomo Prandi

A seguire, in via Generale Dalla Chiesa 4 (ex Caffè Latino) l’evento delle ore 17: “Ucraina: i volti del conflitto”