Liceo Soleri Bertoni Saluzzo: un torneo di volley che celebra sport e comunità

A conclusione dell’anno scolastico 2024-2025 la prof. Manuela Tosello, con il dipartimento di scienze motorie e sportive e la consulenza del tirocinante Francesco Piana, ha organizzato il torneo di pallavolo nel quale si sono affrontate otto squadre iscrittesi nel mese di ottobre 2024. Durante l’anno scolastico le singole classi hanno disputato delle partite contro la squadra degli insegnanti e, al termine, la vittoria è andata alla fortissima squadra della classe 4LA .

Alla fine dell’anno scolastico l’equipe degli insegnanti si è divisa nelle varie squadre per giocare il torneo finale, vinto dalla 5C guidata dal Prof. Nicolò Valenzano.

La mattinata ha visto allievi e insegnanti mettere in campo grande determinazione ed energia, offrendo azioni di attacco spettacolari, difesa sorprendente e azioni di squadra degne di nota. Il tifo instancabile dei compagni di classe ha reso l’atmosfera ancora più coinvolgente e carica di positività.

La competizione sportiva si è così trasformata in un importante momento formativo, finalizzato ad una corretta cultura dello sport.

L’evento ha avuto una significativa ricaduta sul piano emotivo e relazionale tra alunni e docenti, migliorando l’autostima, il rispetto per l’avversario e la sinergia con l’insegnante in campo.

Dunque, grande entusiasmo da parte dei ragazzi ma anche grande soddisfazione dei docenti. La professoressa Francesca Galliano commenta: «È stata una mattinata bellissima e una splendida opportunità per ragazzi e docenti di stare insieme in allegria. Abbiamo disputato la miglior partita di sempre, i ragazzi non finivano di ringraziarmi/ci per un fine scuola così».

A tal proposito, gli organizzatori ringraziano la dirigente Alessandra Tugnoli per averne permesso la realizzazione, la collega Marta Allione per la preziosa collaborazione, l’ex collega Giuseppe Balzo e gli alunni per l’arbitraggio, i colleghi scesi in campo, le classi 3DA, 4E, 5B, 5C, 4LB, 4LA, 5LA e 5DB che con il loro entusiasmo hanno decretato il successo dell’iniziativa.