1905-2025: mercoledì 11 giugno saranno celebrati i 120 di calcio a Cuneo

1905-2025: sono passati 120 anni da quando fu fondato l'AC Cuneo 1905, storico sodalizio calcistico della città di Cuneo.

La giornata di mercoledì 11 giugno sarà dedicata alla celebrazione di questo anniversario, prima presso il monumento alla Divisione Alpina Cuneense e poi allo stadio Flli Paschiero (che, a sua volta, festeggia i 90 anni di storia)

Alle 18,30 avrà luogo una cerimonia di alzabandiera al monumento. Saranno ricordati i due giocatori del Cuneo dispersi in Russia nel 1943, appunto i fratelli Paschiero, con un momento ad hoc al Museo dello Stadio.

In serata, alle 21, è in programma un triangolare al quale prenderanno parte ex giocatori del Cuneo, Atletico Forense Cuneo e Over 50 Football Club.

Ingresso gratuito ed offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all' ABIO, che opera con i suoi volontari nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce di Cuneo.