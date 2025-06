Basket: a metà giugno il Trofeo UNVS Paolo ed Andrea Caretti

L'edizione 2025 del Memorial Caretti di pallacanestro si amplia e si arricchisce di formazioni prestigiose visto l'allargamento a sei compagini in rappresentanza di quattro regioni con la presenza, "ciliegina sulla torta" per premiare e valorizzare l'edizione numero 15 del ritrovo sportivo, della compagine di Roma, realtà che sarà presente a Ticino dal 27 Giugno al 06 Luglio ai 17.mi campionati mondiali di maxibasketball.

L'evento sportivo validato dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport e da Sport e Salute, vedrà l'impegno dell'UNVS Sezione di Bra con preziose sinergie di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e del Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero con l'attenzione della Fondazione CRC che forte del termine "cura" e del motto "mens sana in corpore sano" ha certificato l'iniziativa mirata alla prevenzione e tutela della vita.

"Anche quest'anno abbiamo lavorato e non poco per mettere in campo un'azione che potesse portare, soprattutto ai più giovani, concetti importanti legati alla forma fisica, senza necessariamente subire un'esasperazione di tipo agonistico con la necessità di esser campioni, ma con alla base la voglia e volontà di praticare dello sport in modo continuo, anche in età avanzata" - dice il presidente UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino che aggiunge - "Tanti i soggetti coinvolti ad avvalorare l'iniziativa a cui dobbiamo un grande e doveroso grazie rivolto anche alle amministrazioni dei comuni di Bra e Cherasco che da tempo credono alle nostre proposte ed a quell'impegno profuso sempre con serietà e che in questa occasione speriamo possa sì dare ricordo a due amici della "palla a spicchi" Paolo ed Andrea Caretti, ma soprattutto portare cultura, informazione e formazione ai giovani future leve della società del domani".

Le gare si disputeranno il 13, 14 e 15 giugno a Bra, Palestra Pellizzari con momenti di sana ed apprezzata convivialità nell'area verde "Mario Garino" di Frazione San Michele.