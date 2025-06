Bocce, gli under 18 dell'Auxilium Saluzzo volano alla final four scudetto del volo

Questa volta tocca alla specialità del volo, essere protagonista alla Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine.

Alla seconda selezione per i campionati italiani femminile del volo di categoria A, nella prova individuale, che si è tenuta presso il club saluzzese, la giocatrice Alessia Costanzo, si qualifica per la fase finale tricolore. Buone notizie, anche per il settore giovanile, con gli under 18 di Paolo Costa, che chiudendo al primo posto la fase regionale di qualificazione, volano alla final four scudetto di categoria.

Gli under 12, dopo la quinta giornata, sono al comando a punteggio; la regular season regionale , si chiuderà domenica 15 giugno alla Centallese. Serena Traversa, è convocata in nazionale azzurra femminile, per l’incontro amichevole che si terrà in Francia, a Lione, nel prossimo fine settimana del 14 e 15 giugno. Nel torneo provinciale notturno a terne che si è chiuso, nello scorso fine settimana, quinto posto per l’Auxilium Saluzzo con Livio Cavallo, Mauro Ardelli e Fabrizio Bollati.