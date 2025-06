Ciclismo: Nicole Bracco è la più veloce alla cronometro di Alzate Brianza

Sabato 7 giugno è stata la volta della terza edizione della “Cronometro Banca BCC Brianza e Laghi” ad Alzate Brianza in provincia di Como.

Riservata alle categorie Esordienti e Allievi, maschili e femminili. La prova era valida per le gare provinciali di categoria: il 76° Giro della Provincia di Como per gli Allievi e il 3° Lario Young Challenge per gli Esordienti.

Un percorso molto tecnico e vallonato tra il centro sportivo e il Santuario di Alzate Brianza della lunghezza complessiva di 4,2 km, ma quanto basta per affrontare due tratti di salita particolarmente impegnativi. Il primo con una doppia rampa a pendenza del 10% a soli 2 km dal via e il secondo con pendenza del 4% entrando nel centro storico del comune lombardo a poche centinaia di metri dall'arrivo, per un dislivello complessivo di altimetria prossimo ai 100 metri.

Al via per la categoria esordienti donne il meglio delle specialiste delle gare contro il tempo. Tra le quali spiccano i nomi di Nicole Bracco, la beniamina cuneese del SC Cesano Maderno già vincitrice il 12 aprile scorso della cronometro di Valmadrera e seconda alla cronometro di Gussola sulle strade della ciclovia vento il 26 aprile e di Sveva Bertolucci cronowoman e triatleta Lucchese d’eccellenza del Blue Team, già vincitrice a Gussola.

Sono proprio loro a darsi battaglia sul filo dei secondi insieme ad una sorprendente Aurora Cerame del primo anno, compagna di team di Nicole Bracco. Le tre atlete sono le uniche tra le esordienti ad aver abbattuto il muro dei 7 minuti contendendosi la vittoria in un intervallo di circa 2 secondi. È nuovamente lei, Nicole Bracco, che con 6 minuti 54 secondi e 910 millesimi conquista la cronometro di Alzate Brianza registrando una velocità media di percorrenza di 36,44 chilometri orari.

L'atleta saviglianese precede di 940 millesimi (circa 1 secondo) Sveva Bertolucci e di 1 secondo e 673 millesimi la compagna di team Aurora Cerame. Per Nicole Bracco si tratta della dodicesima vittoria stagionale, numeri da capogiro per una stagione che non ancora giunta a metà è già da record. Una incredibile prestazione quella di Nicole Bracco che le avrebbe valso addirittura la quarta posizione assoluta sui tempi della categoria donne allieve, ovvero le atlete under 16.

Risultati straordinari come quelli del team SC Cesano Maderno che con indiscussa superiorità domina la classifica delle esordienti del secondo anno completandola con il podio di Camilla Paravagna giunta in terza posizione, Vittoria Vitillo in quarta, Martina Pianta in ottava e Ingrid Corno in decima.