Cuneoginnastica: Lucrezia Silvestro e Sara Hadouz brillano a Treviglio nella Coppa Campioni

Il PalaFacchetti ha ospitato nel fine settimana una tappa fondamentale del campionato nazionale di Ginnastica Artistica, con la prestigiosa Coppa Campioni, gara valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti. Un evento di alto profilo tecnico che ha visto confrontarsi atlete e atleti provenienti da tutta Italia, in un contesto altamente competitivo.

A rappresentare la società Cuneoginnastica sono scese in pedana due ginnaste di grande talento: Lucrezia Silvestro, atleta esperta e già nota nel circuito nazionale, e la giovane promessa Sara Hadouz, in gara nella categoria junior.

Entrambe hanno offerto una prova brillante su tutti e quattro gli attrezzi della ginnastica artistica femminile: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero. Spiccano in particolare il volteggio eseguito con eleganza e potenza da Lucrezia Silvestro, e le parallele asimmetriche di grande precisione e pulizia tecnica firmate da Sara Hadouz. Lucrezia esegue anche uno splendido corpo libero. e una precisissima trave. Per Sara una nuova entrata in trave di valore C del codice dei punteggi.

Le due ginnaste si sono distinte per maturità, concentrazione e qualità esecutiva, ottenendo punteggi di rilievo che le proiettano tra le protagoniste della stagione agonistica che si sta concludendo. Un risultato importante, che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra e conferma la crescita costante del settore di ginnastica artistica nella nostra città.

La partecipazione a un evento come la Coppa Campioni rappresenta per loro non solo una sfida tecnica, ma anche un'opportunità di confronto e crescita in un contesto di altissimo livello.

Per queste ginnaste sono ancora in programma, insieme alle compagne di squadra due appuntamenti a Rimini, il memorial Elisa Antonacci e il campionato italiano di eccellenza nei due prossimi week end di giugno.