Il cuneese Saul Gorlato centra una spettacolare doppietta nel terzo appuntamento stagionale dei campionati FX Racing Weekend: "Oltre ogni aspettativa!" [FOTO]

Un fine settimana da ricordare per il team G_Motorsport, protagonista assoluto sul tracciato di casa a Varano de’ Melegari in occasione del terzo appuntamento stagionale dei campionati FX Racing Weekend.

La squadra diretta da Andrea Giannetta ha centrato un risultato straordinario grazie alla vittoria ottenuta in gara-2 della FX Pro Series con il rookie Riccardo Ferrari, al suo esordio assoluto in monoposto, e alla doppietta conquistata nella FX2 con il cuneese Saul Gorlato davanti al compagno di squadra Vito Di Bello in entrambe le manche.

Una prestazione corale che premia il grande lavoro portato avanti dalla struttura emiliana, da sempre impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti e nel percorso di crescita e sviluppo messo a disposizione dei propri piloti.

Nella FX2 Saul Gorlato ha centrato una straordinaria doppietta di categoria al volante della sua Formula Abarth. Dopo aver dominato gara-1 davanti a Di Bello, ha bissato l’impresa nella seconda manche, chiudendo al secondo posto assoluto alle spalle della più performante Griiip G1 di Enrico Battaglia e consolidando la propria leadership in classifica. Alle sue spalle, si è rivelata decisamente incoraggiante anche la prestazione di Vito Di Bello, bravo a capitalizzare il lavoro del team e ottenere un doppio secondo posto di categoria con la sua nuova monoposto di Formula Renault, riscattando così il prematuro ritiro patito nel precedente appuntamento di Magione.

Andrea Giannetta (team principal G_Motorsport): “È stato un weekend praticamente perfetto, probabilmente uno dei più belli nella storia recente del team. Riccardo ha fatto qualcosa di straordinario: non è solo riuscito a reggere la pressione al debutto, ma ha dimostrato maturità e talento che raramente si vedono in un ragazzo alla sua prima gara in monoposto. Saul ha dominato la FX2 ed è arrivato a un passo dalla vittoria assoluta in gara-2, mentre Vito è tornato forte e determinato dopo lo sfortunato weekend di Magione. Voglio ringraziare tutta la squadra per l’incredibile lavoro e i nostri partner per il prezioso supporto. Adesso ci prepariamo ad affrontare la tappa di Imola con grande entusiasmo”

Saul Gorlato (pilota G_Motorsport): “Doppia vittoria e secondo assoluto in gara-2: è andata oltre ogni aspettativa! Sapevo che potevamo essere competitivi, ma correre così forte anche in mezzo alle vetture della FX1 è stato davvero gratificante. Grazie al team per la macchina perfetta e a Vito per la bella battaglia pulita!”

Il round di Varano rappresenta un’iniezione di fiducia e conferma del valore del lavoro portato avanti dal team G_Motorsport, che tornerà ora in azione nel prestigioso appuntamento in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 4 al 6 luglio, all’interno del weekend European Le Mans Series.