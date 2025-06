Motori: Sergio Patetta in cerca di riscatto nel 41°Rally della Lanterna

Voglia di riscatto per Sergio Patetta al 41°Rally della Lanterna, gara in programma in quel di Genova durante il prossimo weekend e valida come quarta prova del Challenge Rally Zona 2.

E’ ancora fresca la delusione per il prematuro ritiro patito al recente Rally Il Grappolo per il pilota di Neive, ma la voglia di far bene non manca per l’alfiere della scuderia La Superba – Sportforever, che sarà al via della competizione ligure con la consueta Peugeot 208 Rally4/R2 e sarà navigato per l’occasione dall’astigiano Marco Amerio.

“Vogliamo riprenderci dalla debacle dell’ultimo rally e abbiamo assolutamente bisogno di ottenere punti pesanti per il campionato – conferma Patetta – Per questo io e Marco saremo molto determinati e cercheremo di ripetere il risultato dell’ultima edizione del Rally della Lanterna, gara che nello scorso novembre ci ha visto trionfare nella finale nazionale del Challange Rally Zona”.