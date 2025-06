Serie C, l'A.C. Bra saluta Gabriele Quitadamo

La società giallorossa comunica che si è concluso il rapporto calcistico con Gabriele Quitadamo.

Per il difensore '94 è stata la terza esperienza con la maglia del Bra, culminata con la promozione in C. Stagione personale, purtroppo, frenata dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Forza e dedizione gli hanno permesso, rapidamente, di ritornare sull'erba per la Poule Scudetto e di essere (nel frattempo) un uomo-spogliatoio fondamentale.

"Grazie Gabri, in bocca al lupo per il tuo futuro sportivo e personale!".