Grande prova della Corale Due Torri al Festival Internazionale in val Pusteria

Una bellissima esperienza di musica ed amicizia, quella vissuta dalla Corale Due Torri Monica Tarditi di San Michele Mondovì che sabato ha ospitato la corale svizzera Plein Vent che proveniente da Losanna – è stata protagonista di un tour alla scoperta del territorio piemontese, dalle Langhe alla città di Torino. Un evento andato in scena presso la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, con un pubblico numeroso e partecipe che ha lungamente applaudito le esibizioni delle due corali, che hanno proposto entrambe un repertorio di canti tradizionali, popolari e sacri.

La Corale due Torri Monica Tarditi intende ringraziare il Comune di San Michele, la parrocchia nella persona di don Marco Giordanengo, Music & Friends che ha reso possibile il sentito e simpatico connubio con gli amici svizzeri (conclusosi in serata con un momento conviviale presso Casa Regina Montis Regalis a Vicoforte), la guida locale Manuela che è stata brillante interprete e traduttrice.



[I maestri]

La corale sanmichelese, diretta da Daniele Bouchard, è ora attesa da un appuntamento di elevato prestigio: sarà presente infatti alla ventottesima edizione dell'Alta Val Pusteria international choir festival, in programma dall'11 al 15 giugno: una manifestazione musicale non competitiva incentrata sul canto corale, con oltre sessanta esibizioni, un'ottantina di formazioni corali protagoniste, provenienti da tutto il mondo: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, repubbliche baltiche, ed altri moltissimi paesi europei, e via via fino alla Corea del Sud e gli Stati Uniti; presente anche un coro femminile da Tel Aviv. Le location del festival sono splendide: da San Candido a Dobbiaco, da Brunico a Braies; l'iniziativa prevede – oltre ai concerti – anche escursioni e scoperta del territorio.

La Corale Due Torri-Monica Tarditi esordirà venerdì 13 giugno a San Candido, presso la chiesa dei Francescani (ore 16.30) in compagnia di cori italiani e tedeschi; in serata, appuntamento in Valle Aurina, alla chiesa di San Giovanni (ore 21) con formazioni italiane e della Repubblica Ceca. Il 14 giugno alle 12 esibizione al lago di Braies – divenuto famoso tra le location principali e più suggestive della serie tv “Un passo dal cielo” - alla Malga Foresta, mentre in serata si terrà il Concerto di gala presso il padiglione Campo Tures, in compagnia di corali provenienti da Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia e Italia. Domenica 15 giugno a sesto la “Festa dell'arrivederci” e la cerimonia di chiusura.