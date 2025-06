Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e Casalgrasso inaugurano la Tournée in Cammino 2025 degli “Scavalcamontagne”

Quattro Comuni associati alle Terre dei Savoia sono pronti ad accogliere la rassegna di teatro itinerante “Scavalcamontagne” nel nome della musica, del trekking e del buon cibo. La “Tournée in Cammino 2025” della compagnia teatrale nata del 2020 con all’attivo già centinaia di date sparse per l’intera penisola, infatti, partirà da Savigliano il prossimo 12 giugno per poi attraversare nove Province e cinque Regioni. Un’aggregazione sociale e culturale che si inserisce perfettamente nel solco già tracciato con il progetto “Sentiero sul Maira – Myra Experience”, resa possibile dal supporto delle Terre dei Savoia e dal sostegno dei singoli Comuni attraversati.

"Da sempre i corsi d'acqua sono stati fonte naturale di sostentamento e lungo le loro sponde sono sorte e si sono sviluppate le civiltà. Unire il Sentiero sul Maira a Scavalcamontagne si inserisce metaforicamente in questo solco. Il fiume torna a essere fonte di scambio, confronto e crescita, questa volta da un punto di vista artistico e culturale grazie alle esibizioni di questi talentuosi artisti." Dichiara il presidente de Le Terre dei Savoia, nonché sindaco di Racconigi, Valerio Oderda.

Un’affascinante commistione di arti performative, immersione nella natura, ecoturismo e coinvolgimento delle comunità locali (che potranno liberamente accompagnare gli artisti nelle camminate mattutine di trasferimento da un territorio all’altro) che avrà inizio giovedì 12 giugno alle ore 21.00 in piazza Turletti a Savigliano con lo spettacolo “Se mi lanci non vale”, musical americano ambientato nella New York degli Anni ‘50 fra giocatori d’azzardo e agguerriti moralizzatori, per un ritmo indiavolato, invenzioni a sorpresa e trovate esilaranti. Venerdì 13 giugno sempre alle ore 21.00, invece, presso il Giardino dei Templari di Cavallermaggiore, spazio a “Ok, il pezzo è giusto”, con la ritrovata atmosfera dei memorabili telequiz del passato, arricchita da brani eseguiti dal vivo tra rock, arie liriche e canzoni partenopee.

Sabato 14 giugno alle ore 21.00, ancora, in via Carlo Costa a Racconigi, sarà la volta di “Alzati e cammina”, una poetica e sognante riflessione sul senso intimo del cammino. Gli attori-cantanti degli Scavalcamontagne interpreteranno pellegrini, emigranti e vagabondi che narreranno storie di viaggio nella Locanda dei Passi Ritrovati. A chiudere, infine, la breve tournée marchiata Terre dei Savoia, lo spettacolo “Ricette e sinfonia” ispirato a un libro di Montalbàn dove si gioca sul rapporto fra cibo ed eros, in scena domenica 15 giugno alle ore 20.00 a Casalgrasso in piazza Donatori di Sangue. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con la formula “a cappello” tipica del teatro di strada.