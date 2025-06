Cuneo, venerdì nuovo sciopero per i lavoratori della cooperativa PING

"Dopo lo sciopero del 9 maggio, in assenza di risposte in merito ai temi posti, ci troviamo costretti a dichiarare nuovamente lo sciopero per i due soci – lavoratori di Ping".

Così la la Segreteria provinciale Fp CGIL di Cuneo annuncia una nuova giornata di sciopero: "Da allora infatti - scrivono -, nonostante un incontro con gli Amministratori, nella persona del suo Presidente Roberto Salomone, nonostante la disponibilità dei due soci – lavoratori ad accettare, esauriti gli istituti residui, ferie e permessi, anche una riduzione temporanea dell'orario di lavoro, nonostante le retribuzioni già basse e le difficoltà a subire questa riduzione, purtroppo ad oggi dobbiamo registrare che alla data del 09 giugno non è ancora stato pagato lo stipendio del mese di aprile e non abbiamo ricevuto risposta ai solleciti effettuati.

Per questi motivi la Segreteria Provinciale Fp CGIL di Cuneo, dichiara lo sciopero per l'intera giornata del prossimo 13 giugno.

In occasione dello sciopero svolgeremo un presidio davanti a Ping. Inoltre sarà nostra cura richiedere un incontro alla Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

Ricordiamo infatti che i locali sono di proprietà del Comune, dati in gestione ad Exin Cantore ed in affitto alla Cooperativa Ping che si occupa appunto di gestire una parte dei locali adibiti a sale riunioni ed uffici siti in Via Pascal 7 a Cuneo.

L'Amministrazione di Ping, a differenza di ciò che dichiara, adducendo un peggioramento della situazione finanziaria a fronte della “cattiva pubblicità” seguita allo sciopero dello scorso 09 maggio, è da ritenersi l'unica responsabile di questa nuova dichiarazione di sciopero, peraltro anche preannunciata al Presidente via mail, ma ad oggi nessuna risposta è seguita alle nostre sollecitazioni...cosa altro possono fare i lavoratori se non protestare?".