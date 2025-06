“Da Carosio a Caressa”, le voci del calcio protagoniste a Monforte d’Alba con Garanzini e Dipollina

Quando il pallone smette di rotolare, restano le parole. Quelle che trasformano l’attimo in memoria condivisa, che danno ritmo all’azione, che diventano la voce stessa dello sport. Sarà proprio un omaggio alla forza evocativa del racconto calcistico a concludere la 12ª edizione di “Barolo Boys… in fuorigioco”, domenica 15 giugno alle ore 17 all’Oratorio di Sant'Agostino presso l’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba.

Protagonisti dell’incontro, due penne iconiche del giornalismo italiano: Gigi Garanzini, storico cronista sportivo e monfortese d’adozione, e Antonio Dipollina, firma irriverente e raffinata de La Repubblica, critico televisivo e narratore di costume. Il titolo è già un manifesto: “Da Carosio a Caressa – Le voci del Football”. Un viaggio tra ottant’anni di telecronache, linguaggi, suoni e mutamenti del calcio raccontato.

“Le voci del calcio sono state spesso più durature dei gol”, osserva Garanzini. “Perché ci hanno aiutato a interpretare lo sport e, insieme, a crescere come spettatori e cittadini. Questo evento è un omaggio alla loro potenza”.

Da Nicolò Carosio, voce pionieristica delle prime radiocronache, fino allo storytelling tecnologico e analitico di Fabio Caressa, l’incontro attraverserà decenni di racconto sportivo tra aneddoti, riflessioni e ironia, rievocando un pezzo di storia nazionale.

“Abbiamo ascoltato per anni il calcio raccontato come una saga epica, poi come show, infine come algoritmo”, commenta Dipollina. “Ma resta, al centro, la voce: quel filo che ci ha accompagnato dal transistor allo streaming”.

L’evento rappresenta il cuore simbolico della rassegna, che da oltre dieci anni unisce vino e calcio in una narrazione corale e identitaria. E come ogni grande storia, anche questa si chiuderà con un brindisi: al termine dell’incontro, il pubblico potrà partecipare a un aperitivo conviviale insieme a produttori, giornalisti e appassionati.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Info e aggiornamenti sul sito ufficiale della manifestazione: www.baroloboys.com/baroloboys-in-fuorigioco