"I cormorani ci mangiano le trote": non si farà l’annuale Festa dei Pierini di Pagno

Colpa dei cormorani: l’annuale e ormai storica Festa dei Pierini, prevista per domenica 15 giugno al laghetto di Pagno, appena fuori Saluzzo. quest’anno non avrà luogo. Lo comunica con rammarico il direttivo dell’Associazione Pescatori Valle Po e Valle Varaita, presieduto da Renato Testa. "Nonostante le numerose segnalazioni, nulla è stato fatto per contrastare il grave problema della crescita incontrollata dei cormorani, che continuano a predare tutte le trote immesse, compromettendo irrimediabilmente l’equilibrio del nostro lago.

Ne arrivano anche 25/ 30 al mattino per tuffarsi nell’acqua e catturare il pesce - racconta Testa - Il bacino viene ripopolato periodicamente. E quest’anno abbiamo già messo in acqua, circa 650 kg di trote. Ma di queste ne abbiamo pescato solo 250. Tutto il resto è stato mangiato da questi predatori che sono voracissimi. Divorano anche oltre 7 etti di trota al giorno. E' incredibile vederli buttare in aria trote di quel peso e ingoiarle in un boccone".

Il problema dei cormorani in quest’area è da anni segnalato agli organi competenti di Provincia e Regione.

La provincia di Cuneo ha recentemente approvato il piano di contenimento del cormorano ( 2025 - 2030 ) che nella prima annualità dal 15 settembre al 15 marzo del 2026, consentirà l'abbattimento, sul territorio provinciale, di 115 esemplari. Si tratta del 10 per cento della popolazione dei cormorani che nella Granda è stimata tra 1.115 e 1.600 esemplari. L’area del lago di Pagno, non tra tra le zone specifiche di contenimento.

Con l’annuncio dell’annullamento della gara dei Pierini al lago di Pagno, Testa conclude: "ringraziamo tutti per la comprensione. Tuttavia, se non verranno adottate misure di contenimento, saremo costretti a cessare ogni attività presso il lago, inclusi gli interventi di manutenzione e pulizia delle aree circostanti, che fino ad oggi abbiamo svolto volontariamente per il bene del territorio".