In fase di completamento le bitumature 2024 nel Reparto di Mondovi, Danna: "L'auspicio è quello di poter fare altrettanto nel 2025 e scongiurare tagli delle risorse”

Sono in via di ultimazione, in questi giorni, le ultime bitumature relative alle stese appaltate dalla Provincia di Cuneo nel corso del 2024 per i circoli del Reparto di Mondovi, interrotesi lo scorso autunno a causa del maltempo.

In particolare, sono in via di realizzazione alcuni tratti lungo la SP 564 Mondovì-Cuneo, così come sulle SP 272 (Prea), 262 (Crava-Consovero), 126 (Cigliè), 9 (abitato Magliano Alpi) e 224 (loc. Tuma di Clavesana).

“Con questi ultimi tratti - commenta il Consigliere Provinciale Pietro Danna, delegato per la viabilità del Reparto di Mondovi - giungono a compimento le stese ordinarie del 2024 per quanto concerne il Monregalese: in totale abbiamo realizzato circa 18 km, entità che sicuramente non è sufficiente a risolvere tutte le criticità ma che è di fondamentale importante per rispondere alle più cruciali esigenze delle amministratori locali e ripristinare i tratti più ammalorati. Un sentito ringraziamento va, oltrechè ai dipendenti del Reparto, alle ditte incaricate, nel caso di specie Saisef S.p.A. e Giuggia S.r.l., per la reciproca collaborazione dimostrata. L’auspicio è che si possa procedere anche nel 2025 ad altrettante bitumature senza essere penalizzati dagli annunciati tagli di risorse: in tal senso l’azione del Presidente Robaldo e dell’UPI nazionale è stata efficace e recepita dal Governo”.