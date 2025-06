Pedibus di Cherasco: l’arrivederci al prossimo anno scolastico

Con la fine dell’anno scolastico si è concluso anche il Pedibus di Cherasco che ha consentito ai bambini delle scuole primarie di Cherasco, Roreto e Bricco de Faule di recarsi a scuola a piedi, accompagnati da volontari. Il progetto è stato sostenuto dal Comune di Cherasco che ne ha promosso la partecipazione, l’espansione e la conoscenza anche con serate informative. Ogni linea era gestita da un gruppo di volontari, tra cui genitori, nonni e membri della protezione civile, che hanno garantito la sicurezza dei bambini durante il percorso.

Al saluto, l’ultimo giorno di scuola, erano presenti in rappresentanza dell’Amministrazione sulle diverse linee, il vicesindaco Umberto Ferrondi con gli assessori Stefania Allasia e Agnese Dogliani e il consigliere Mara Degiorgis, che hanno donato a tutti i partecipanti un gadget utile: un ombrello, indispensabile nelle giornate di pioggia perché il pedibus non si ferma neanche con il brutto tempo.

"Questa Amministrazione - dichiara l’assessore Allasia Stefania - crede molto nel progetto Pedibus per la sua valenza ecologica, sociale, civica e salutare. In molti Comuni si riesce a realizzare solamente per poche settimane all’anno, mentre nel Comune di Cherasco, grazie ai volontari che non fanno mai mancare la loro presenza e agli instancabili bambini, questo progetto ha la durata dell’intero anno scolastico. Ricordo che si è sempre alla ricerca di volontari e di nuovi camminatori".

"Abbiamo salutato i giovani alunni dei pedibus del Capoluogo, di Roreto e di Bricco – dicono il vicensindaco Umberto Ferrondi e l’assessore Agnese Dogliani – ringraziando tutti i volontari che hanno partecipato e ne hanno permesso lo svolgimento. Quello del pedibus è un progetto molto importante promuove infatti l’attività fisica, la socializzazione tra coetanei e la sostenibilità ambientale, riducendo il traffico e l’inquinamento nelle vicinanze degli istituti scolastici. Auguriamo a tutti una buona estate e diamo appuntamento al prossimo anno scolastico".