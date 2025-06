I campioni regionali della Pall. Farigliano: successi per i Ragazzi Under 14 e per il Basket Carrù

Titolo dei Ragazzi Under 14 Csi e del Basket Carrù (Under 17 Uisp)

Finale regionale

U17 Uisp

BASKET CARRÙ 89 AUXILIUM AD QUINT. 64

La partita è tesa fin dai primi minuti: entrambe le squadre partono forte sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Dopo il primo quarto, chiuso sul 18 pari, nel secondo i carrucesi trovano più facilità nelle soluzioni offensive, fino ad arrivare sul 36 a 30.

All'inizio del terzo quarto, la maggior pressione difensiva e un gioco ordinato e corale portano all’allungo decisivo che, di fatto, chiude la partita con un parziale di 36 a 13. I carrucesi amministrano il vantaggio e alla fine festeggiano la meritata vittoria.

Il titolo regionale Uisp va anche condiviso con i ragazzi che, nell'arco della stagione, hanno partecipato al Campionato (Manzi, Sabena, Sappa, Garol, Pirola, Grosso, Lasagna, Capellaro, Zavattero, Racca). Ora il Basket Carrù accede alle finali nazionali di Rimini, dal 19 al 22 giugno.

BASKET CARRÙ. Bagiacchi, Barberis, Barroero, Manera, Nastasi, Occelli, Pecchenino, Roagna, Sarotto, Schellino, Viara, Zoppi. All Alberione.

Finale regionale



Ragazzi U14

DRUENTO 52 PF 55

Finale equilibrata e combattuta fino all’ultima sirena quella andata in scena tra Druento e PF, valida per il titolo regionale Under 14 Csi. A spuntarla è stata la formazione di coach Sappa-Occelli, che si è imposta per 55-52 dopo quaranta minuti intensi e mai scontati.

Partenza equilibrata, con entrambe le squadre che si studiano e rispondono colpo su colpo. Farigliano prova ad alzare il ritmo e trova punti importanti in transizione, ma Druento resta aggrappata alla partita con una buona circolazione di palla.

All’intervallo il punteggio è in equilibrio. La ripresa si apre con i locali che alzano il ritmo e provano a creare un vantaggio importante, ma PF risponde con orgoglio.

L’ultimo quarto è una battaglia di nervi: PF riesce a recuperare e portarsi in vantaggio, ma è gravata dai falli dei singoli. Negli ultimi minuti, grazie a una buona difesa e a un canestro in transizione, la partita si chiude sul 55-52, con grande festa per i ragazzi della PF.

Farigliano conquista così il titolo regionale al termine di una lunga e intensa stagione.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Tedesco, Galleano, Sartirano, Occelli, Demaria, Castellino, Musso Taricco, Reineri. All. Sappa, Occelli.