Cinque arbitri cuneesi impegnato nella 6ª edizione della Juventus Academy World Cup.

Cinque fischietti del comitato di Cuneo (di cui tre alla seconda esperienza dopo quella del 2024) saranno nuovamente impegnati nella sesta edizione della Juventus Academy World Cup.

La prestigiosa competizione che si svolge tra la val di Susa (Bardonecchia, Salice D’Ulzio e Ulzio) e Torino è arrivata alla sesta edizione e la provincia Granda ha partecipato alla grande portando addirittura il maggior numero di fischietti all’interno del torneo.

Per Luca Prattichizzo, Elia Verra e Daniele Gassi si tratta della seconda edizione consecutiva (i 3 avevano anche poi preso parte alla Juventus Official Fan Club tournament svoltasi all’Allianz Stadium), mentre per Marco Barbero e Ngolo Coulibaly si tratta di un debutto assoluto.

Il torneo comprenderà 90 squadre provenienti da 23 nazioni nel mondo.

L’inaugurazione si è tenuta nella giornata di lunedì 9 giugno nella casa della Juventus e non sono di certo mancati gli ospiti d’eccezione come il presidente della società bianconera Gianluca Ferrero e la leggenda Giorgio Chiellini.

Le finali si svolgeranno nella giornata di venerdì a Vinovo.