Nove eletti su undici alla Fai Cisl nel rinnovo delle Rsu alla Inalpi di Moretta e Peveragno

Netta affermazione con nove eletti su undici posti disponibili quella che Fai Cisl Cuneo ha raccolto alle consultazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) presso il gruppo Inalpi di Moretta, uno dei più importanti player a livello nazionale nel settore lattiero caseario con diverse produzioni che spaziano dai formaggi, al burro, allo yogurt fino alla mozzarella. Realtà industriale che negli ultimi anni ha visto aumentare in modo considerevole il numero delle maestranze e delle linee produttive.

I votanti sono stati 216 su 355 aventi diritto, chiamati a esprimersi nelle giornate del 28 maggio scorso per lo stabilimento di Peveragno e del 3-4 giugno per lo stabilimento di Moretta.

Le preferenze per la Fai Cisl sono state in totale 179, pari all’82,87%.

“Un ottimo risultato – commenta Antonio Bastardi, segretario generale della Fai Cisl Cuneo augurando buon lavoro alla nuova Rsu – che ripete quanto già ottenuto nel corso delle elezioni precedenti e che valorizza ancora una volta il sostegno della nostra organizzazione alle lavoratrici e ai lavoratori Inalpi, e in particolar modo ai nostri iscritti, per tutto quanto concerne la vita in azienda e non solo”.

Le sette Rsu elette per la Fai Cisl presso lo stabilimento di Moretta sono il riconfermato Guido Montanero, il quale verrà affiancato da una squadra completamente rinnovata, formata da Sonia Ambruno, Valentina Castellano, Pasquale Lagalà, Cristopher Monteleone, Serafino Pappalardo, Gianluigi Sala.

Presso lo stabilimento di Peveragno, le lavoratrici e i lavoratori hanno riconfermato la fiducia a Giulia Oggero ed eletto Francesco Silvano, il quale è risultato il più votato tra i candidati in lista.

Fortunato La Spina, che per la Fai Cisl segue l’azienda di Moretta da molti anni, commenta: “Siamo davvero soddisfatti per il risultato, che ci conferma la fiducia e la stima delle lavoratrici e lavoratori Inalpi. Non dobbiamo però pensare che sia un punto di arrivo. Al contrario, dovrà essere uno stimolo per migliorare le relazioni sindacali, con l’obiettivo di ottenere nuovi diritti e tutele, in primis per quanto riguarda il potere di acquisto delle retribuzioni e un corretto bilanciamento tra tempi di vita e lavoro”.