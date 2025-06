Gaiola pronta a ospitare il 13esimo Raduno degli Alpini d'Oc: gli dedica un monumento

Dal 27 al 29 giugno prossimi Gaiola ospiterà il 13esimo Raduno degli Alpini d'Oc per ricordare i caduti in guerra, organizzato dall'omonimo Comitato del Cuneese.

L'Amministrazione comunale insieme al gruppo locale guidato da Livio Ugues sono pronti ad accogliere le "penne nere" da tutti i comitati della provincia e della valle Stura.



“Vuole essere anche un omaggio all'alpinità – spiega orgoglioso il sindaco Paolo Bottero -, un vero stile di vita in cui si riconosce la popolazione montana. Il senso di appartenenza e di comunità che questo corpo ha intrinseco è uno dei valori identitari e distintivi che merita di essere celebrato. Far parte di un gruppo alpini è come far parte di una grande famiglia allargata su cui contare. Ce la stiamo mettendo tutta per ospitare al meglio l'evento, che però si accavalla con la Fausto Coppi e ci auguriamo non si verifichino disagi di ordine pubblico. Confidiamo nella massima collaborazione da parte di tutti perché questo non avvenga”.



Intanto nell'attesa, questa sera, alle ore 20 in via Divisione Alpina Cuneese, ci sarà l'inaugurazione dell'opera realizzata appositamente per l'evento dai volontari degli alpini e in particolare da Daniele Bessone, alpino gaiolino. La struttura in ferro che riproduce il cappello con la penna degli alpini è stata allestita all'imbocco del paese. Un simbolo di accoglienza, ma anche identitario in un comune nel quale buona parte dei residenti sono alpini o loro parenti e discendenti. Al ritrovo parteciperà il direttivo del Comitato degli Alpini d'Oc, ovvero la rappresentanza di tutti i gruppi delle vallate cuneesi. Un'ultima occasione anche per perfezionare l'assetto organizzativo del raduno di fine giugno.



Il programma sarà vasto e ricco di memoria.

Venerdì 27 giugno

Ore 14:30 ritrovo a Bersezio, a seguire, onori ai “Caduti di tutte le guerre” della Valle Stura, monumenti lapidi e cippi dei vari paesi della valle e arrivo a Valloriate

Ore 17:30 circa visita al Museo “Guerra e Resistenza”. Seguirà rinfresco.

Ore 20:00 serata in allegria libera a tutti, in collaborazione con Trattoria “el Cantun” di Gaiola.



Sabato 28 giugno

Ore 10:00 presso il Complesso la Gramigna inaugurazione mostra memoriale e campo storico della Divisione Alpina Cuneese.

Ore 11:30 presso l’Oratorio Parrocchiale inaugurazione della mostra “Civiltà contadina”.

Ore 13:30 partenza della fiaccola dal Santuario di San Maurizio di Cervasca con i tedofori del gruppo sportivo ANA di Cuneo con onori ai caduti dei monumenti sul percorso

Ore 15:00 presso gli impianti sportivi, apertura palestra di roccia per bambini e ragazzi supervisionata dagli Istruttori Militari del Reggimento Alpini.

Ore 16:00 ammassamento a Gaiola Soprana, arrivo fiaccola e accensione tripode, inaugurazione “Cippo del 70°”. Seguirà sfilata con tappa al Palazzo comunale, conferimento della cittadinanza onoraria al II Regg. Alpini.Arrivo in Piazza della Pace,allocuzioni e rinfresco organizzati dal Bar Oasi.

Ore 19:30 apertura stand gastronomico a cura della Proloco di Gaiola presso i campi sportivi.

Ore 21:30 grande serata musicale con le “Fisarmoniche alpine”.



Domenica 29 giugno

Ore 8:00 ammassamento generale presso il distributore “Autogrill della Vallata”.

Ore 9:00 inizio sfilata accompagnata dalle bande musicali di Demonte e Caraglio

Ore 9:30 alza bandiera Piazza della Pace.

Ore 10:00 Cippi Divisione Alpina Cuneense onori.

Ore 10:20 lapidi dei “Caduti di tutte le Guerre” presso Palazzo Comunale, allocuzioni ufficiali.

Ore 11:00 Santa Messa presso la Parrocchia Maria Vergine Assunta.

Ore 12:30 ammaina bandiera.

Ore 13:00 “Rancio Alpino” aperto a tutti