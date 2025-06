Il Mercato Contadino torna al Segnavia: domeniche d’estate tra genuinità, artigianato e spettacoli

Profumi di terra, mani artigiane, musica dal vivo e l’immancabile Aperiviso: l’estate 2025 a Segnavia – Porta di Valle si preannuncia viva e gustosa grazie al ritorno del Mercato Contadino e Artigiano della Valle Varaita.

L’appuntamento, che punta alla promozione dell’agroecologia e delle produzioni locali, si svolgerà in cinque domeniche pomeriggio.

Dopo quello di ieri, 8 giugno, i prossimi appuntamenti sono in calendario il 13 luglio, 10 agosto, 17 agosto, 7 settembre, sempre dalle ore 15 alle 20 presso Segnavia - Porta di Valle, in via Provinciale a Brossasco.

L’iniziativa unisce l’incontro diretto con i produttori del territorio a momenti di intrattenimento pensati per tutte le età.

A partire dalle ore 17, ogni appuntamento sarà arricchito da spettacoli, workshop, musica e balli, il tutto accompagnato dall’originale “Aperiviso”, l’apericena di Segnavia con taglieri e aperitivi a volontà.

L’invito degli organizzatori è a partecipare e vivere ogni giornata come un’occasione di incontro, scambio e riscoperta delle ricchezze della Valle Varaita, tra bancarelle genuine, sapori locali e atmosfere autentiche.

Per informazioni e prenotazioni: info@visoaviso.it, 320/27.12.282.