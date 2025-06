L'artista torinese Graziano Rey a Canale d'Alba per presentare suoi lavori dedicati al colore

Mercoledì 18 giugno 2025, a partire dalle ore 19, a Villa Cornarea di Canale D’Alba, l'artista Graziano Rey presenterà una serie di suoi lavori esposti. Si tratta di lavori dedicati al colore.

Graziano Rey è nato a Torino il 18 ottobre 1953. Dal 1973 artista, dopo aver condiviso l’arte con il fratello Francesco e il Maestro Lorenzo Alessandri nel periodo della “Soffitta Macabra” a Torino, si dedica per anni all’arte figurativa e, in particolare, al mondo della musica.

Dal 1982 al 1987, autore di sigle televisive, di cui le più note: Buona Domenica, I Ragazzi della III C, La Giostra. Ferragosto OK, collabora come autore con diversi cantanti.

Nel 1991 - 1992 vince il premio Rino Gaetano e il premio Viareggio come cantautore.

Opinionista, partecipa a numerose puntate del Maurizio Costanzo Show e come attore alle Candid Camera di Alberto Silvestri. Nel 1993 pubblica il racconto "3001 Spooky su Jork II" edito da Mancuso editore.

Attore nel film “In camera mia” di Sergio Martino, dopo l’anno trascorso alle Isole Tonga si allontana progressivamente dal mondo fittizio dell’apparenza e riprende in mano l’amore primigenio: la pittura.

Dall'immaginario e fiabesco mondo di Marc Chagall, fatto di sogno e colore e il mondo creativo di Vasilij Kandinskij, che prende spunto Graziano Rey per presentare il suo nuovo ciclo dedicato al “Colore musicale”.

Quello che trasmette è un’allegoria musicale, una danza dei colori, che ci riporta all’infanzia, un primordiale tuffo nel nostro inconscio fatto di musica e colori. Possiamo chiamarlo “Minimalismo musicale” oppure “Immaginario collettivo” un flusso mimetico e connettivo, costruito su narrazioni e immagini e basato su una intensa partecipazione del non razionale e dei sensi, su cui si basa il gioco di interazione tra gli individui e le tele compiute.

A Villa Cornarea a Canale D'Alba Graziano Rey vi guiderà alla esplorazione dei suoi lavori. Per informazioni www.villacornarea.com