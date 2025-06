New Eden Festival: a Bra due giorni di musica, energia e innovazione

Il New Eden Festival, uno degli eventi musicali che danno il via ufficiale all'estate, arriva a Bra con una travolgente carica di energia, creatività e grande musica. Nella suggestiva cornice del Parco della Zizzola, il 21 e 22 giugno prenderà vita un evento capace di unire generazioni e generi musicali diversi, dal pop/rock all’elettronica, passando per le sonorità dance anni 2000.

Il festival, alla sua prima edizione, promette di essere una vera esplosione di emozioni e ritmo.

La serata di apertura, venerdì 21 giugno, vedrà salire sul palco i Finley, band simbolo del pop/rock italiano degli anni 2000. Ad aprire la serata saranno alcune band emergenti locali, che avranno l’occasione di far conoscere il proprio talento in un contesto prestigioso. Dopo il live, la festa continuerà con una selezione musicale dedicata ai grandi successi dance dei primi anni Duemila.

Il 22 giugno sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi: sul palco salirà Samuel, voce dei Subsonica e figura di punta della scena elettronica italiana, con il progetto “Krakatoa”. Insieme al producer e dj Pisti, offriranno un set ricco di atmosfere elettroniche, ritmi pulsanti e suggestioni sonore capaci di far vibrare il pubblico. Ad accompagnare l’esibizione, alcuni dei DJ torinesi più noti.

Ma il New Eden Festival non è solo musica: è un evento che guarda ai giovani, alla cultura e all’innovazione.

Organizzato dall’associazione culturale Follemente, in collaborazione con Live It Events e il Wake Up Festival, l’appuntamento punta a diventare un riferimento per il territorio e una nuova tradizione estiva.