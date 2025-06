Oltre 7.500 persone hanno affollato la kermesse saviglianese "Atipico Festival" 2025

Oltre 7.500 passaggi in tre serate. Ha inaugurato l'estate saviglianese con successo “Atipico Festival” 2025, la rodata kermesse che nel fine settimana ha portato nell'area fieristica di via Alba musica, buon cibo e divertimento.

Organizzata dai giovani volontari dell'associazione “Fucos”, braccio operativo della Consulta Giovani di Savigliano, con il Comune, la manifestazione ha visto esibirsi sul palco grandi nomi della musica, da “Fast Animals and Slow Kids” a Centomilacarie, solo per citarne due.

Senza tralasciare, come sempre, la riflessione sull'attualità e il mondo dell'informazione, aspetti approfonditi giovedì sera, sotto l'Ala, da Flavia Carlini, autrice, divulgatrice ed attivista.

"Anche quest’anno tutti gli sforzi sono stati ripagati – commentano il presidente Francesco Filomena e la vicepresidente Francesca Gallo –. “Atipico” ha nuovamente dimostrato come possa ancora esistere un festival indipendente, di musica live e talk in provincia, nonostante i costi crescenti nel mondo musicale. Le migliaia persone che hanno riempito il festival nel corso dei tre giorni ne sono state la dimostrazione. È questa la ricompensa più grande per noi".

"Un grazie agli artisti, agli ospiti e a tutti i tecnici che hanno reso possibile questa tre giorni – aggiungono. Oltre a tutti i volontari della nostra associazione “Fucos”, alla Consulta giovani e all’Amministrazione comunale. Un ringraziamento speciale, poi, agli enti che supportano il progetto e senza i quali non esisteremmo: la Banca Crs, la Fondazione Crs, la Fondazione Crc, la Camera di Commercio di Cuneo e il Consorzio Sea. Ora è tempo di ricaricare le batterie, con la testa alla prossima edizione".