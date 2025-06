A Borgo San Dalmazzo torna la "12 ore di sport"

Siamo felici di comunicare che le iscrizioni per la 12^ edizione della "12ORE" di sport di Borgo San Dalmazzo sono aperte. Quest anno l evento si terrà domenica 29 giugno presso il centro sportivo polivalente di via Matteotti dalle ore 9 alle ore 21.

La "12 ORE" di sport è un evento unico che vede protagonisti atleti di tutte le età e livelli di esperienza. I partecipanti potranno scegliere tra diverse discipline, tra cui calcio a 5, beach volley, street-ball, padel e tennis ( coinvolgendo anche i vicini impianti del Tennis Comunale Pedona). La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 26 giugno alle ore 20 oppure al raggiungimento delle 16 squadre per ogni disciplina.

Per informazioni contattare il seguente numero telefonico 3339957922 Sporting club Libertas oppure al sito www.borgo12ore.altervista.org