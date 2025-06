Agosto lontano dalle grandi folle e dal turismo frenetico? "Vai a Cuneo"

Chi non conosce la mitica Lonely Planet?

Chi, prima di partire per un viaggio, non ha fatto almeno una capatina in libreria per sfogliarla, cercare ispirazione o acquistare una guida ormai considerata un’istituzione? Nata nel 1973, da oltre cinquant’anni Lonely Planet è il punto di riferimento di milioni di viaggiatori in tutto il mondo.

Ecco perché fa un certo effetto – e anche un po’ di orgoglio – vedere Cuneo tra le mete consigliate direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Lonely Planet Italia.

Una scelta tutt’altro che scontata, e proprio per questo significativa. Cuneo è una meta lontana dai circuiti turistici più battuti, perfetta per chi rifugge dall’overtourism, dalle folle, dalle code interminabili e dallo stress da vacanza.

Se agosto è l’unico mese disponibile per partire, tanto meglio: Cuneo in estate è una perla poco conosciuta, incastonata tra le Alpi Marittime, con un clima gradevole, mercati vivaci, valli fresche e verdeggianti a due passi dal centro storico.

È questo il suggerimento di Lonely Planet Italia. Ma non è l’unico.

Tra le mete consigliate per una vacanza “no stress”, spiccano nomi esotici e sorprendenti: Sumbawa in Indonesia, l’Isola di Terschelling nei Paesi Bassi, la regione di Karakol in Kirghizistan, la zona rurale del Maramureș in Romania. E ancora: il Guatemala, la Grecia continentale, la regione giapponese del Tōhoku, la Macedonia del Nord con i laghi di Prespa, fino al Lesotho, nel cuore dell’Africa australe.

In mezzo a queste destinazioni da sogno, spunta lei: Cuneo.

Non le Langhe – come ci si potrebbe aspettare – ma proprio la città, assieme alle sue valli. Un territorio che ad agosto dà il meglio di sé, con paesaggi alpini a portata di passeggiata, sapori autentici e una dimensione umana che oggi è sempre più rara da trovare.