Da mercoledì si potrà arrivare sulla sommità del colle dell’Agnello ma non ancora scendere in Francia

Mercoledì 11 giugno la Provincia aprirà la strada provinciale fino alla sommità del colle dell'Agnello, ma non sarà ancora possibile l’accesso in Francia per via dei lavori in corso a Molines, la prima borgata che si trova scendendo dal valico.

“Anche quest’ anno – commenta il consigliere delegato alla Montagna Silvano Dovetta – riusciamo a mantenere la data del 15 giugno per l'apertura. Sappiamo quanto sia importante la strada del colle dell’Agnello per l’economia della valle Varaita, del territorio saluzzese e dell'intera provincia di Cuneo, per il turismo in tutte le sue accezioni, ristorazione, ricettività alberghiera, commerciale ed artigianale in senso lato.

I tecnici della Provincia – prosegue Dovetta - sono costantemente in contatto con i loro omologhi francesi. Sul versante d’oltralpe sono ancora in corso lavori di rifacimento delle fognature a Molines, fatto che non consente l'apertura completa della strada del colle.

La nostra speranza – conclude Dovetta - è che i lavori giungano presto alla conclusione e che le autorità francesi ci consentano di aprire al transito veicolare prima del 27 giugno, data ipotizzata per la fine dei lavori nel paese del Queyras”.