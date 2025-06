A Mondovì Claudio Fava, Giuseppe Cruciani e i Modena City Ramblers chiudono il Festival Funamboli

Prosegue l’edizione 2025 del Festival Funamboli, che ha superato la boa della metà del calendario e si accinge a tagliare il traguardo.

Il tema scelto dall’associazione culturale Gli Spigolatori, “Libertà&Liberazione”, è un omaggio non solo agli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e del nazifascismo, ma a tutte le forme di libertà che, troppo spesso, si danno per scontate.

Dopo la libertà nel giornalismo e la libertà nel cinema, che hanno animato gli incontri del 31 maggio e del 3 giugno, e la libertà per immagini, protagonista dell’incontro del 12 giugno con lo scrittore Walter Fochesato, il weekend del 20 e 21 giugno porterà a Mondovì la libertà dalle mafie e la libertà di parola.

A differenza di quanto preventivato (inizialmente fissato per il 17), Claudio Fava parteciperà alla kermesse venerdì 20 giugno, sempre alle ore 18 e sempre presso il Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1), con l’incontro “La libertà dalle mafie”. Il giornalista, già deputato, europarlamentare ed esperto in criminalità organizzata, porterà al pubblico la sua personale esperienza sia professionale, sia umana.

Sabato 21 giugno alle 18, invece, in Sala Ghislieri (Mondovì Piazza, via Francesco Gallo), spazio a una concezione del linguaggio che può essere irriverente, imprevedibile, schietta. Di questo si parlerà con il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani. Il celebre presentatore de La Zanzara porterà in scena un talk focalizzato proprio sulla libertà di parola e di parole.

Martedì 24 giugno alle ore 21, infine, il Festival si concluderà presso il Teatro Baretti di Mondovì (corso Statuto 15F) con il gruppo folk-rock Modena City Ramblers. I musicisti emiliani presenteranno il loro libro, “Nati per la libertà. Racconti resistenti”, un’immersione in una tematica a loro molto cara nella vita così come nella musica.

Parole libere sono pronte a diffondersi nell’aria di Mondovì.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì e in collaborazione con Libreria Confabula, Associazione Italiana Cultura Classica – sezione di Cuneo, ANPI Mondovì, associazione culturale Illustrada, Parrocchie Duomo e Carassone, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e Casa do Menor Italia.

Iscrizioni su Eventbrite oppure alla mail assoc.spigolatori@gmail.com.