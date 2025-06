Cuneo, iniziati i lavori alla nuova sede della biblioteca "0-18" del quartiere San Paolo

Nel Centro commerciale del quartiere San Paolo, sono in corso i lavori nei locali che ospitavano uno sportello bancario e che diventeranno lo spazio, più ampio e accessibile, per la biblioteca 0-18, ora al primo piano del Centro. Recentemente tutto il fabbricato è stato oggetto di un importante intervento di adeguamento alla normativa antincendio (con lavori terminati a giugno 2024), già tenendo in considerazione la destinazione degli spazi a “0-18”. L’intervento prevede quindi opere edili e impiantistiche, funzionali al nuovo utilizzo: tra i lavori più significativi, la rimozione dell’attuale pavimento sospeso, del controsoffitto e della bussola blindata nonché la creazione di un nuovo accesso, utilizzabile indipendentemente dagli orari di apertura del Centro commerciale. Sugli impianti, gli interventi principali riguardano il rifacimento dell’impianto di illuminazione, una nuova ventilazione controllata e infine interventi di miglioramento sul riscaldamento invernale, il tutto per garantire il massimo comfort all’utenza.

I lavori hanno un costo complessivo di circa 110 mila euro. Sono eseguiti dalla Ditta Cesano Fabrizio di Dronero. Si prevede che si concludano entro fine agosto, in modo che la nuova sede della biblioteca possa aprire i battenti all’inizio dell’autunno.

Così l’Assessora alla cultura Cristina Clerico: “È una grande soddisfazione per me vedere partire lavori che interessano spazi di cultura; in questo caso poi si tratta di spazi dedicati ai più giovani e quindi la soddisfazione è ancora maggiore. L’obiettivo è preparare per bambini e bambine, ragazzi e ragazze uno spazio accogliente e funzionale per la lettura, per l’incontro, per tante attività che potranno crescere in questa nuova sede della biblioteca”.

Aggiunge il Vicesindaco Luca Serale, con delega ai lavori pubblici: “Mettiamo a terra un intervento a beneficio del quartiere San Paolo e non solo. Era un nostro obiettivo, una promessa che avevamo fatto e che ora manteniamo”.