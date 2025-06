Cuneo, un corso per giornalisti su come comunicare il cambiamento climatico

Si terrà mercoledì 18 giugno 2025 dalle ore 16.00 alle 19.00, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo (via Roma 15), il corso di formazione professionale dal titolo “Comunicare il cambiamento climatico. Fonti affidabili e stili di narrazione”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e promosso da Erica Soc. Coop. in collaborazione con Aica – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale.

Il seminario, accreditato per il triennio formativo 2023-2025 con 3 crediti non deontologici, ha l’obiettivo di fornire ai giornalisti gli strumenti per raccontare la crisi climatica in modo scientifico, chiaro e responsabile. L’accesso è gratuito e in presenza, con posti ancora disponibili e iscrizioni aperte fino al 16 giugno 2025 tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it.

Un’informazione ambientale rigorosa, tra dati e narrazione

Il corso affronterà il tema della verifica delle fonti e dell’utilizzo di dati provenienti da enti riconosciuti come IPCC, ARPA, EEA e istituti di ricerca universitari. Particolare attenzione sarà dedicata al rischio di greenwashing, alla gestione della disinformazione e alla responsabilità dei giornalisti nel veicolare contenuti ambientali credibili e accessibili al pubblico.

Oltre all’inquadramento teorico, verranno illustrati stili narrativi e strategie comunicative che sappiano bilanciare l’urgenza della crisi climatica con la necessità di favorire comprensione e coinvolgimento. Il cambiamento climatico, infatti, richiede un nuovo linguaggio giornalistico: empatico ma fondato, incisivo ma preciso.

Interventi e relatori

Al corso interverranno professionisti ed esperti del settore:

• Barbara Simonelli, collaboratrice di Targato Cuneo e moderatrice

• Giuseppe Gamba, Kyoto Club

• Emanuela Rosio, giornalista ambientale per Envi.info

• Emanuela Celona, Regione Piemonte

• Ilaria Calò, rappresentante Aica

• Giulia Mazzanti, progetto ClicAlp