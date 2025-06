FAI Saluzzo, passaggio di consegne: Maurizio Sola è il nuovo capo delegazione

La Delegazione FAI Saluzzo, il Gruppo FAI Savigliano e il Gruppo FAI Giovani Saluzzo- Savigliano, in stretta collaborazione con la gestione del Castello della Manta (Bene FAI da quarant’anni), organizzano, per domani giovedì 12 giugno, alle 18 nelle prestigiose sale del Castello, un evento dedicato a due importanti passaggi di consegne ai vertici.

Per la Delegazione FAI di Saluzzo Giorgio Fossati cederà il testimone di Capo Delegazione a Maurizio Sola, mentre per il Gruppo FAI Giovani Saluzzo-Savigliano Francesco Ballarino lo riceverà da Chiara Cussa, che lo ha preceduto come Capogruppo Giovani.

Sarà l’ occasione per festeggiare il lavoro svolto dalle figure uscenti e per dare il benvenuto ai nuovi rappresentanti del FAI sul nostro territorio.

La cerimonia sarà allietata da un concerto di pianoforte affidato al maestro Piero Meineri, che eseguirà brani di Girolamo Frescobaldi, Ottorino Respighi e Gian Francesco Malipiero.

Il dottor Piero Meineri, laureato in medicina, specializzato in neurologia, ha lavorato presso il reparto di neurologia di Cuneo fino alla pensione; ora è volontario dell’ADAS (Assistenza Domiciliare Ai Sofferenti), che si occupa di medicina palliativa.

Si è diplomato in pianoforte nel 1979 presso il Conservatorio di Alessandria e ha conseguito la laurea magistrale in pianoforte ad indirizzo cameristico nel 2013 presso il Conservatorio di Cuneo.

Ingresso libero sino a esaurimento posti. Sarà l'occasione per festeggiare il lavoro svolto dalle figure uscenti e per dare il benvenuto ai nuovi rappresentanti del FAI sul nostro territorio. Un momento speciale speciale da condividere.