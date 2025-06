Successo per l’evento “Spa nella Lavanda” a Sale San Giovanni

Profumo di lavanda, prodotti di qualità della linea Nuagemma e mani esperte: sono stati questi gli ingredienti del successo della quarta edizione della “Spa nella Lavanda”, l’evento organizzato dall’azienda Bioelite Srl in collaborazione con il Cfpcemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva. L’iniziativa, che si è svolta sabato tra i suggestivi campi di erbe officinali di Sale San Giovanni, ha registrato il tutto esaurito già una settimana prima, confermandosi un appuntamento molto atteso e apprezzato.

I partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva di benessere, fatta di trattamenti rilassanti effettuati all’aperto e momenti di puro relax.

A prendersi cura degli ospiti, con professionalità e grande entusiasmo, sono state le allieve del corso benessere del CFPCemon, che hanno colto l’occasione per mettere in pratica le competenze acquisite durante l’anno scolastico. Un impegno ancora più significativo se si considera che l’evento coincideva con il loro primo giorno ufficiale di vacanza: un gesto che è valso loro gli applausi convinti di tutti i presenti.

“Come istituto scolastico, siamo orgogliosi di poter offrire alle nostre studentesse esperienze formative di tale spessore, che uniscono natura, professionalità e apertura al territorio”, ha commentato la Direttrice di Sede Simona Giacosa che ha voluto ringraziare l’azienda Bioelite per la fiducia rinnovata nel progetto e tutti i partecipanti per la calorosa adesione.

La “Spa nella Lavanda” si conferma quindi non solo come un evento di benessere, ma anche come un laboratorio a cielo aperto dove formazione e territorio si incontrano, valorizzando i giovani.