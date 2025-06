Vigili del fuoco, il Conapo a Mannino: "Servono assunzioni e mezzi nuovi"

Durante la sua recente visita ufficiale in Piemonte - nel corso della quale ha inaugurato il rinnovato campo addestrativo della Scuola Nazionale delle Unità Cinofile di Volpiano (TO) -, il capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, ingegner Eros Mannino, ha incontrato le rappresentanze sindacali regionali. Nell'occasione, il sindacato autonomo Conapo ha sollevato una serie di criticità urgenti che mettono a dura prova l'efficienza e la sicurezza del servizio sul territorio, dalla grave carenza di organico a un parco mezzi obsoleto.

Il primo punto affrontato è stata la forte sofferenza in termini di personale operativo. Il sindacato ha ribadito come la situazione, già critica e rappresentata in Consiglio Regionale, rischi di aggravarsi con la prossima mobilità nazionale. Per questo, è stata sottolineata la necessità di assunzioni straordinarie per compensare i numerosi pensionamenti e garantire una copertura adeguata del servizio.

Altrettanto critica è la situazione del parco mezzi. Se da un lato sono in arrivo nuove vetture elettriche, il Conapo ha espresso perplessità sulla loro autonomia e sulle prestazioni, evidenziando la mancanza di colonnine di ricarica idonee sia nelle sedi che durante le missioni esterne. A questo si aggiunge la vetustà delle autopompe serbatoio (Aps), che in molti casi superano i 20 anni di servizio. "Abbiamo espresso perplessità anche sulla scelta del biogas per i nuovi mezzi", ha spiegato il sindacato, citando possibili problemi tecnici legati alle alte temperature e alla difficoltà di rifornimento.

Infine, è stata denunciata una grave carenza nei dispositivi di protezione individuale e nel vestiario. "Divise, polo e scarponcini idonei mancano da oltre due anni", ha segnalato il Conapo, aggiungendo che in alcuni comandi, come quello di Verbania, scarseggiano anche dotazioni specifiche per il soccorso in acqua, come giubbini salvagente e mute.

La segreteria regionale del Conapo ha assicurato che continuerà a vigilare sull'evoluzione della situazione, facendosi portavoce delle istanze del personale per ottenere soluzioni concrete a tutela dei lavoratori e della sicurezza dei cittadini.