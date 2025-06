Addio all'artista beinettese Livio Politano, pittore delle "Cittadelle" e presenza di spicco nell’arte Torinese

"Un paese ci vuole", scriveva Cesare Pavese ne "La luna e i falò", per trasmettere a tutti quel senso di appartenenza che ci accompagna anche quando siamo lontani dalla nostra terra d'origine che, in qualche modo, in qualunque parte del mondo siamo, ci richiama a sé.

È stato così per Livio Politano, pittore delle "Cittadelle" che, negli ultimi anni, aveva fatto ritorno a Beinette e che si è spento oggi, mercoledì 11 giugno, a Robilante, dove era ricoverato.

Classe 1937, da giovane si trasferì a Torino per gli studi di economia e lavorò per lungo tempo nel campo delle telecomunicazioni, ma l’arte non lo ha mai abbandonato.

Presenza di spicco nel panorama artistico torinese del secondo Novecento: nel corso degli anni espose le sue opere in diverse città italiane (Asti, Torino, Milano, La Spezia, Roma, Napoli, Palermo) e anche all'estero, a Parigi, Vienna, Madrid, Siviglia e Budapest.

Nel 2021 il Comune di Beinette gli aveva consegnato una targa di ringraziamento che recitava: "Grazie Livio per aver dato lustro al comune di Beinette. La vita è un continuo scegliere dove andare passando vicino o attraverso le vite di altre persone, per poi tornare nel luogo dove tutto è iniziato: il paese dove sei nato".

Una carriera artistica lunga oltre oltre sessant’anni quella di Politano che nel tempo ha intessuto frequentazioni intellettuali, intrattenute a Torino, Roma, Firenze e altre località nazionali e internazionali, in costante impegno creativo.

Le sue opere, realizzate con tecnica del disegno a pastello, pittura a olio e acrilico, ma anche sculture in legno, negli ultimi anni sono anche state oggetto di importanti mostre al castello di Racconigi e a Beinette dove, nel 2023, aveva presentato un'opera a pastello dedicata alla Pieve e al ciclo di affreschi presenti nell’abside.

La veglia di preghiera si terrà domani, giovedì 12 giugno alle 20.30, nella parrocchiale dei SS Giacomo e Cristoforo di Beinette dove, venerdì 13 alle 16, saranno celebrati i funerali.