Nel linguaggio comune, le parole esequie e funerale vengono spesso utilizzate come sinonimi. Tuttavia, sebbene entrambe si riferiscano al commiato da una persona defunta, hanno significati e contesti d’uso leggermente diversi. Comprendere che differenza c’è tra esequie e funerale può essere utile per affrontare questo delicato momento con maggiore consapevolezza, soprattutto nel momento in cui si devono organizzare le onoranze funebri.

Esequie e funerale: significato e contesto

La parola esequie ha origini latine (exsequiae) e fa riferimento all’insieme dei riti funebri. In senso più ampio, le esequie comprendono tutte le celebrazioni religiose o civili dedicate al defunto, dal momento della morte fino alla sepoltura o alla cremazione.

Il termine funerale, invece, indica in modo più specifico la cerimonia ufficiale – spesso religiosa – che accompagna la persona scomparsa nel suo ultimo saluto. In pratica, le esequie includono il funerale, ma non si limitano a esso: possono comprendere, ad esempio, la veglia funebre, la benedizione della salma, il corteo e i riti post-sepoltura.

Che differenza c’è tra esequie e funerale?

Per chiarire:

Il funerale è la cerimonia vera e propria, solitamente pubblica, che può essere religiosa o laica.

Le esequie rappresentano l’insieme più ampio dei riti funebri, comprendenti anche momenti precedenti e successivi al funerale stesso.

In questo senso, parlare di esequie significa fare riferimento a un percorso rituale completo, mentre il funerale rappresenta uno dei momenti centrali di quel percorso.

Perché è importante conoscere la differenza

Conoscere la distinzione tra funerale ed esequie può aiutare a organizzare il rito in modo più adeguato, rispettando la volontà del defunto e delle famiglie, oltre che eventuali tradizioni religiose o culturali. Le agenzie funebri serie e competenti, come Onoranze Funebri Milano San Raffaele, offrono supporto completo proprio in questo: guidano la famiglia nella scelta del tipo di cerimonia e nella definizione di tutti i dettagli, dalle esequie alla sepoltura.

