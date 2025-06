Golosità dal 1885 srl richiama in via precauzionale alcuni lotti del prodotto “Tartufi dolci al caramello e nocciole salate”, a marchio Antica Torroneria Piemontese

Golosità dal 1885 srl comunica di aver provveduto al richiamo di alcuni lotti del prodotto “Tartufi dolci al caramello e nocciole salate”, a marchio Antica Torroneria Piemontese.

I prodotti contenuti in questi lotti sono realizzati con un semilavorato a base di cioccolato del fornitore Barry Callebaut che le autorità belghe hanno richiamato perché risultato positivo alla salmonella in un controllo su un campione, effettuato dalle autorità turche al confine con il loro paese.

In seguito Barry Callebaut ha effettuato specifiche analisi interne, non riscontrando variazioni dagli standard di sicurezza e qualità alimentare.

Golosità dal 1885 srl, a sua volta, ha immediatamente effettuato analisi microbiologiche sulla materia prima a magazzino, su tutti i lotti di prodotto coinvolti e sulle linee di produzione, non riscontrando alcuna anomalia.

Tuttavia, a titolo precauzionale, ha disposto il richiamo dalla vendita dei prodotti appartenenti a quello specifico lotto di cioccolato bianco al caramello, comunicando al contempo la misura adottata al Ministero della Salute.

«Siamo molto dispiaciuti dell’accaduto – dichiara l'amministratore delegato di Golosità dal 1885 srl, Matteo Rossi Sebaste –. In 140 anni di attività non siamo mai stati coinvolti in una simile situazione. A fronte della segnalazione dell’autorità competente belga al nostro fornitore, nonostante le risultanze negative delle analisi da noi tempestivamente effettuate, abbiamo preferito agire con il massimo scrupolo, avviando subito il richiamo e informando il Ministero. Tutto questo, per la massima tutela dei consumatori».