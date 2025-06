Al Castello Reale di Govone arriva “Paesaggi Sensibili” di Giancarlo Ferraris

Il Castello Reale di Govone apre le porte all’arte contemporanea con la mostra personale “Paesaggi Sensibili” dell’artista torinese Giancarlo Ferraris, ospitata dal 14 giugno al 10 agosto 2025.

Un’esposizione di acquerelli, acrilici e incisioni in cui il paesaggio non è solo rappresentazione, ma strumento poetico e psichico: colline come onde, eclissi e case sospese diventano metafore, “luoghi dell’anima” in cui lo spettatore è invitato a camminare con lo sguardo e con il pensiero.

“Quello di Ferraris è un gioco intimo e segreto – scrive l’artista e critico Ugo Nespolo nel testo introduttivo alla mostra – capace di raccontare viaggi, malinconie e ironie con una leggerezza che cela una profondità rara.”