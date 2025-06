Coppa Italia 1^Zona di Karting: weekend ricco di soddisfazioni per il team cuneese BT Racing

Una kermesse attesa quella andata in scena presso la Pista Winner di Nizza Monferrato, che ha risollevato il morale in casa del team cuneese BT Racing.

La tappa piemontese portava altresì al suo interno il 1° Memorial Luca Tassisto e Salvatore Cardullo, a compimento di questo gradito trofeo che aveva esordito con la prima gara nel marzo scorso presso il circuito di Castelletto di Branduzzo.

Tra i portacolori BT Racing, da annotare la prestazione di Michele Tassone (Kart Sodì - TM), in netta ripresa dopo le difficoltà di Busca e culminata con il raggiungimento della terza posizione assoluta nella categoria KZ2, risultato confermato sia nella pre-finale che nella finale. Fortunate anche le apparizioni di Marco Andreis (Kart Sodì – TM) e Gabriele Giribaldi (Kart Sodì - TM), rispettivamente a podio nelle due categorie di loro riferimento. Per quanta riguarda il primo, il raggiungimento del successo tra le file della KZ Master, oltre alla vittoria nel 1°Memorial Cardullo-Tassisto, il quale conferma le ottime sensazioni fatte vedere nella prima parte di stagione. Discorso simile per il pilota dodicenne astigiano Gabriele Giribaldi, autore di un’altra ottima prestazione culminata con la 3° posizione assoluta tra gli OKN Junior, con la quale conferma il suo importante percorso di crescita.

Diverso il ragionamento per Andrea Ferrero e Pietro Sarvia, entrambi alle prese con una gara di “apprendistato”. Per Ferrero, si trattava della prima apparizione su di un kart con telaio Sodì, dopo aver affrontato la prima parte stagione su telaio Birel. Per Pietro Sarvia, invece, un ritorno in pista accomunato da qualche difficoltà, dovuta dalla limitata permanenza in pista che lo ha accompagnato nell’ultimo periodo.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Karting di 1^Zona, l’appuntamento è per San Martino del Lago per i prossimi 27-29 giugno, dove andrà in scena la penultima tappa di campionato.