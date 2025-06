In programma, sabato 14 giugno a Donovaly, in Slovaccchia, la WMRA International Under 18 Mountain Running Cup.

Otto gli elementi selezionati per la squadra azzurra, quattro uomini e quattro donne.

Tra i convocati il cuneese Matteo Bagnus.

Il portacolori della Podistica Valle Varaita si è confermato in cima al podio tricolore e nella scorsa edizione dell’evento ha conquistato la medaglia di bronzo per team.

L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI