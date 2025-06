Polisportiva P.A.S.S.O Cuneo, il presidente Tallone inaugura la stagione: ottimo esordio alla Coppa Italia di Società

Solitamente sono i suoi tesserati a “salire” alla cronaca sulle varie testate, ma questa volta è stato lo stesso presidente Maurizio Tallone ad inaugurare la stagione sportiva della Polisportiva P.A.S.S.O.; sabato 31 maggio si è infatti disputato il 3° TROFEO OMNIA ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO - 2° MEMORIAL IVAN BALDUCCI - COPPA ITALIA DI SOCIETA presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Una gara molto fisica basti pensare alla formula: 1 ora di gara + 1 giro per un totale di 42 km, dove lo stesso presidente cuneese ha ben figurato, conquistando un 5° posto di categoria H4 e un 20esimo nella classifica generale su 65 partecipanti.

“Non potevo assolutamente chiedere di meglio a questo mio inizio di stagione; quest’anno gareggio con una nuovissima handbike denominata Dallara ZBike, la quale presenta un telaio in carbonio e cambio elettronico. Creata dall’ azienda Dallara in collaborazione con Alex Zanardi campione di automobilismo e di ciclismo paralimpico, insomma una garanzia in termini di prestazioni.

Non voglio fermarmi perché voglio togliermi alcune soddisfazioni personali e sicuramente cercherò in ogni gara di mettere tutto me stesso.”, afferma lo stesso Tallone.