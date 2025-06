Alessandra Amoroso, oltre 4mila fan a Caracalla: tra gli ospiti Annalisa e Panariello - Video

(Adnkronos) - Radiosa e piena di energia, nonostante la gravidanza al settimo mese, Alessandra Amoroso ha incantato il pubblico romano presente alle Terme di Caracalla per la prima data sold out del suo ‘Fino a Qui Summer Tour 2025’. In dolce attesa di una bambina, l'artista salentina non ha risparmiato energie, cantando e ballando davanti ai suoi 4.400 fan.

La serata è stata un susseguirsi di sorprese con amici e colleghi. Gigi D'Alessio ha accompagnato Alessandra in ‘Cuore malato’, BigMama in ‘Mezzo rotto’, Fiorella Mannoia in ‘In viaggio’, Serena Brancale in ‘Serenata’ e Annalisa in ‘Comunque andare’. A impreziosire lo spettacolo, il monologo di Giorgio Panariello sui rapporti umani e il legame indissolubile tra una madre e una figlia.

La serata è stata anche l'occasione per lanciare messaggi significativi: dalla speranza di pace nel mondo al sostegno per le donne madri lavoratrici, fino alla condanna della violenza di genere e alla rivendicazione dei diritti per tutti. Il concerto romano, che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, ha ufficialmente inaugurato il tour estivo, anticipa di pochi giorni l'uscita del nuovo album di Alessandra Amoroso, ‘Io non sarei’, in arrivo nei negozi il 13 giugno.