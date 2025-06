Sinner le regala l'asciugamano, una bambina si commuove - Video

(Adnkronos) -

Jannik Sinner fa commuovere una bambina al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, dopo la finale dello Slam parigina persa contro Carlos Alcaraz, si è fermato, come sempre, a firmare autografi e concedere foto ai suoi tifosi, anche, e soprattutto, ai più piccoli prima di rientrare negli spogliatoi. E così Sinner ha incrociato, sugli spalti del Philippe-Chatrier, una bambina che gli ha chiesto di firmare un cartellone e una delle classiche palline che popolano ogni torneo di tennis, ma non solo.

Jannik infatti le ha regalato anche il suo asciugamano, provocando la reazione sbalordita della bambina, che prima ha spalancato la bocca per la sorpresa e poi si è portata le mani agli occhi, visibilmente commossa ed emozionata. Le telecamere sono poi tornate su di lei, che stringeva stretto l'asciugamano dell'azzurro mentre piangeva di gioia. Una scena che è andata a stridere con il resto del pubblico parigino, che per tutta la partita ha tifato Alcaraz.

Alcuni, in particolare, non sono stati molto 'signorili' nelle loro esultanze. Due, su tutti: Spike Lee e Odell Beckham, ex stella della Nfl. L'attore e regista si è reso anche protagonista di una 'figuraccia' nel post partita: proprio mentre Sinner firmava autografi a tifosi e appassionati, Lee si è avvicinato al campo per applaudirlo, ma Jannik non lo ha degnato neanche di uno sguardo.