Guardia di Finanza al cantiere dell’asilo di corso Europa ad Alba

La Guardia di Finanza ha effettuato un accesso presso il cantiere del nuovo asilo nido di corso Europa e ad Alba, struttura in costruzione con fondi del PNRR. Le verifiche, iniziate nella mattinata, si sono protratte fino oltre le 18.30. L’intervento si inserirebbe nell’ambito delle attività ispettive ordinarie legate alla spesa dei fondi pubblici, in particolare quelli provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo quanto confermato dall’Amministrazione comunale gli uffici si sono messi immediatamente a disposizione per fornire tutto il materiale documentale richiesto.