Le vignette di Danilo Paparelli protagoniste al Festival della Cultura Mediterranea e del libro di Imperia

Dopo gli ottimi riscontri, tra applausi e lusinghieri apprezzamenti, al Festival della Cultura Mediterranea - Festival del Libro di Imperia, dove il cuneese Danilo Paparelli ha presentato il libro "Sciabordio" nel quale compaiono sue vignette che introducono testi di un altro cuneese, Gian Luigi Carena, presto ci sarà per lui un altro appuntamento in Riviera. Paparelli è stato invitato a presenziare, con le sue illustrazioni ironiche e satiriche, a un evento programmato per il 28 e 29 giugno: "Made in Taggia... e dintorni". Una rassegna che ogni anno privilegia una forma d'arte diversa, ma che offre anche musica, degustazioni, teatro, laboratori ed altro ancora. Quest'anno l'arte sulla quale saranno puntati maggiormente i riflettori è la letteratura tanto che il sottotitolo è "Parole d'autore". Il suo organizzatore, Angelo Cirimele, ha ammirato a Imperia, come altre centinaia di persone, le sue vignette e lo ha invitato a Taggia (centro dell'Imperiese in qualche modo conosciuto dagli chef di tutto il mondo per via dell'oliva taggiasca). Paparelli ha accettato e così, le sue creazioni potranno nuovamente far sorridere, ma anche riflettere, una bella porzione di pubblico.

A Imperia, dove i due cuneesi sono stati presentati e intervistati dal giornalista e scrittore Marco Silvano Corradi, il libro "Sciabordio" ha destato l'ammirazione di molti colpiti da come sono stati affrontato temi di stringente attualità. La rassegna ligure, dove i due cuneesi sono stati invitati, ha visto la partecipazione di nomi molto conosciuti come Mario Giordano, Enrico Vanzina, Alessandro Cecchi Paone, Antonella Boralevi, Rita Pavone, Claudia Koll, Alan Friedman, Enrico Beruschi, Lorenzo Beccati e altri ancora.

Franco Luigi Carena (nato a Ruffia, nel 1956) è poeta, scrittore, artista (pittore). Da tempo risiede a Cavallermaggiore dove alterna la sua attività di pittore e scultore (diverse le mostre dove ha esposto sue opere) con pubblicazioni riguardanti temi etici. Varia la sua attività di pittore con l’illustrazione, la scrittura e il giardinaggio.

Danilo Paparelli, 68 anni, di Cuneo, è un fecondo vignettista che ha percorso, nelle sue scorribande e incursioni illustrative, la sua provincia, Cuneo. Le sue creature, oggi oltre 20 mila (molte apparse su L’Unità, Cuore, La Repubblica, Satyricon, Tuttosport, La Stampa e altri giornali), si fanno apprezzare per l'ironia ora sottile e affidata a un gioco di parole, ora più diretta verso il bersaglio. Una curiosità: Paparelli è presidente degli Uomini di Mondo, associazione con più di 15mila iscritti che hanno svolto il servizio militare a Cuneo. Associazione a cui appartiene anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (oggetto di una sua vignetta) che gli ha scritto un biglietto, firmandolo. Così Paparelli può dire di essere il "presidente", con la "p" minuscola, del "Presidente", con la "P" maiuscola.

Il libro "Sciabordio". Sottotitolo "Ridere per riflettere" è impossibile, ascriverlo a un genere letterario. E' insieme un trattato, un compendio di storia e filosofia, di sociologia e diritto e di etica. Forse un libro di saggistica. Di sicuro è assolutamente originale. Si parte sempre da una vignetta e poi si passa alle riflessioni di Carena su vari argomenti utilizzando anche una ricchissima documentazione che si avvale di pure di frammenti di altri autori che hanno arricchito la letteratura e la filosofia. I temi sono Solitudine, Arte, Religione, Storia, Libri, Muri, Nudità, Donne, Anarchia, Diavolo, Corruzione.