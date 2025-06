Manta, la minoranza chiede chiarimenti sul campo degli stagionali della frutta

Il consigliere di minoranza di “Manta Futura” Gianluca Arnolfo ha presentato un’interpellanza alla sindaca, Ivana Casale, e all’amministrazione comunale a proposito della sistemazione del campo degli immigrati stagionali impegnati nella raccolta della frutta nelle campagne saluzzesi.

Arnolfo, nello specifico, vuole sapere “quali fatti siano intervenuti per portare l’Amministrazione a cambiare la propria opinione sulle modalità di accoglienza dei lavoratori stagionali agricoli rispetto a quanto affermato nell’ultimo Consiglio Comunale del 17 aprile 2025, ritornando all’utilizzo del sito di via Matteotti, come peraltro già auspicato dall’interpellante e da tutte le forze di minoranza”.

E ancora: “quali siano le intenzioni dell’Amministrazione per il prossimo futuro, in particolare se si intenda portare avanti il progetto del nuovo sito al margine nord dell’area artigianale prospiciente su via Vernea, in adiacenza al depuratore comunale”.

Infine “se sia confermata la dichiarata (da parte della Amministrazione) compatibilità con l’adiacente depuratore comunale e la relativa fascia di rispetto, compatibilità della quale (come già espresso personalmente al sindaco e ad altri amministratori) l’interpellante si permette di dubitare".